"Открыли каток с искусственным льдом на главной площади Северного речного вокзала. Мы уже украсили вокзал к новогодним праздникам. До конца зимы на катке будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, включая тренировки проекта "Мой спортивный район", — написал Собянин в своём телеграм-канале в четверг.

Мэр отметил, что для бесплатного катания и участия в тренировках надо зарегистрироваться на сайте. Гости могут пользоваться тёплой раздевалкой и пунктом проката коньков.

Каток будет работать до 29 февраля, со вторника по воскресенье, с 10:00 до 22:00. Понедельник — технический день.

"Всего этой зимой сделаем больше тысячи катков с естественным и искусственным покрытием", — сообщил Собянин.