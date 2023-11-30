"Специалисты отдела реставрации и консервации музея-заповедника "Куликово поле" проведут несколько мастер-классов для детей и взрослых, примут участие в круглом столе", — отметили в пресс-службы.

Любителей книг 2 и 3 декабря ждет встреча с Любовью Поволяевой, которая занимается реставрацией объектов культурного наследия, сохраненных на бумажной основе. На мастер-классе "Листок к листку, стежок к стежку: шьем книжку" она расскажет о структуре книги, научит шить собственные фолианты. Информация адаптирована для детей, будет интересна школьникам среднего и старшего возраста.

Также мастер-класс проведут реставраторы-керамисты музея-заповедника "Куликово поле" Инна Маркина и Екатерина Герасимова. Занятие ориентировано на дошкольников. На нем дети могут узнать об археологической керамике, ее видах, увидеть, как специалисты восстанавливают разрушенные сосуды и для чего это необходимо. Каждый сможет попробовать свои силы в реставрации керамики, склеив горшок.

В рамках деловой программы 3 декабря состоится профессиональная дискуссия "Музейная реставрация", где выступит заведующий отделом реставрации и консервации музея-заповедника "Куликово поле", художник-реставратор Виталий Шмелев. Он расскажет о работе в сфере сохранения культурных ценностей — предметов археологии, изделий из фаянса и фарфора, архивных и библиотечных материалов.