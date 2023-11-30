"На выставке можно узнать о модных тенденциях конца XIX — первой трети XX века, характерных для глубинки — Епифанского уезда Тульской губернии", — говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть смену модных тенденций в силуэте дамского платья этого периода, проследить в костюме и аксессуарах, как быстро и радикально это происходило. Платье из темной шерсти, амазонка для верховой езды, модные фасоны реформ 1910-х годов, нижнее белье — женская мода превалирует, однако и от мужского костюма есть множество ярких деталей. Это и сорочка под фрак, цилиндр из Европы, съемные воротнички.

"Все в окружении деталей, создающих и дополняющих образы, а также стильных мелочей, окружавших дам и господ дома и на выходе. Это броши, запонки, зонтики, кошельки, кружевные воротники, пенсне, щипцы для завивки и щипчики для подола платья, бритвенные приборы", — отметили в пресс-службе.

В разделе "Химическая лаборатория" можно познакомиться с косметикой ушедшей эпохи, узнать ее ингредиенты и особенности нанесения.

Выставка будет работать до 24 января 2024 года.