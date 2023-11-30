"(Наружную) реставрацию примерно 30-метрового здания провели сотрудники новгородского предприятия "Вертикаль", — сказал собеседник агентства.

Работы продолжались несколько месяцев. Их стоимость не называлась.

В предыдущий раз этот памятник старины реставрировался около 50 лет назад.

Согласно архивным данным, колокольня над монастырскими вратами была построена в 1903 году. Ныне монастырь не действует. В нем располагается Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства "Государственный музей художественной культуры Новгородской земли".