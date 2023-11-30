По словам Никитина, концепция пространства строится на музейном и на образовательном формате. Оно разделено на четыре тематические площадки: музей школы, музей борьбы, музей предпринимательства и библиотека. При этом все музейные экспонаты подлинные: более 5 тыс. предметов и более 10 тыс. антикварных книг прикладного характера конца 18-го — начала 20 веков. Оборудованы отдельные экспозиции, посвященные выдающимся рязанцам.

"Интересно будет не только школьникам, но и взрослым. Наверняка достаточно быстро это место станет популярным и у горожан, и у гостей региона", — отметил зампред правительства.

Для будущих гостей центра запланированы разнообразные образовательные и развлекательные программы: мастер-классы для детей и взрослых, музейные экскурсии, проекты с привлечением разных российских специалистов.

Никитин добавил, что пространство создано по инициативе и за счет средств частных инвесторов.