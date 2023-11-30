"Учащиеся школ и колледжей Подмосковья могут отправить свои проекты для участия в олимпиаде: 3D-модели архитектурных сооружений и достопримечательностей региона или подмосковные достопримечательности, созданные в популярной игре Minecraft", — говорится в сообщении.

Прием работ на "Олимпиаду по 3D-моделированию и проектированию "Московская область твоими глазами" уже стартовал. Он продлится до 8 декабря. Результаты будут объявлены не позднее 25 декабря 2023 года.

Конкурс проводится при участии центра молодежного инновационного творчества, областного центра дополнительного образования и патриотического воспитания молодежи Московской области и Центра опережающей профессиональной переподготовки региона.