"По подсчету ущербов — на данное время ущерб Республики Крым предварительный составляет порядка 39 млрд 700 млн рублей. Работы (по восстановлению — ИФ) продолжаются, сил и средств достаточно", — сказал Садаклиев в видеокомментарии, распространенном пресс-службой МЧС Крыма.

В среду утром председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предварительно оценил ущерб республике от шторма в 1,35 млрд рублей.

Вечером в воскресенье, 26 ноября, в Крыму начался сильнейший за всю историю метеонаблюдений шторм. Ураганный ветер в порывах достигал 40 м/с. Без света на пике стихии осталось около полумиллиона крымчан, об отсутствии водоснабжения из-за обесточивания насосных станций сообщали руководители нескольких муниципальных образований. В МЧС сообщили, что больше всего пострадали Евпатория, город Саки и Сакский район на западе Крыма.

Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в 10 муниципалитетах Крыма, пострадавших в результате шторма. Позже их число выросло до 15, а в четверг премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк в своем телеграм-канале написал, что их число увеличилось до 17.