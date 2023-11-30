"В Крыму порядка 9 тыс. гостевых домов, а это, соответственно, порядка 70 тыс. готовых принимать туристов номеров", — сказали в пресс-службе.

Глава министерства Вадим Волченко отметил, что необходимость принятия этого законопроекта существует очень давно.

"Крым, как инициатор легализации гостевых домов, совместно с федеральным правительством уже несколько раз проходили все этапы согласования со всеми федеральными органами власти. Гостевые дома — это огромный пласт уже проинвестированного готового номерного фонда, которому просто нужно дать возможность легально работать при соблюдении выполнимых норм и требований безопасности", — привели его слова в пресс-службе.

Как сообщалось, Госдума в четверг приняла в первом чтении проект закона о проведении эксперимента по легализации гостевых домов с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе.

Согласно законопроекту, все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. При этом они должны отвечать нескольким условиям.