"Многогранная жизнь нашего региона интересна российским и иностранным туристам. В прошлом году туристический поток превысил 2,5 млн человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году, когда мы принимали матчи чемпионата мира по футболу. Думаю, что в текущем году мы вплотную приблизимся, а может быть и перейдем отметку в 3 млн туристов", — сказал Азаров журналистам.

Глава региона акцентировал внимание на развитии туристической отрасли и росте числа инвесторов, готовых вложиться в проекты в данной сфере.

"Мы реализуем проект по созданию туристско-рекреационного кластера в границах уникального полуострова Самарская Лука, развиваем культурно-познавательный, событийный, лечебно-оздоровительный, медицинский, паломнический и круизный туризм", — отметил Азаров.

По его словам, регион интересен российским и зарубежным партнерам.

Так, на недавнем заседании стратегического Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области были рассмотрены два проекта строительства туристических комплексов с общим объемом инвестиций в 8 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2022 году туристический поток на территории Самарской области составил 2,564 млн человек, что является абсолютным рекордом (рост на 49,9% к показателям 2021 года — ИФ).

С января по сентябрь текущего года регион посетили более 2,5 млн туристов.