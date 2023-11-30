"Выбор в пользу cеверной столицы сделали 22% семейных путешественников, зарезервировавших отель на эти дни", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для привлечения гостей из других регионов с 25 ноября были запущены видеоролики, приглашающие посетить зимний Петербург, на медиафасадах, цифровых экранах и транспорте в городах Алтайского края, Воронежской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Ульяновской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана и других регионов.