"Усадьба Лог постройки конца XVII — начала XIX века и живописный ландшафтный парк расположены в деревне Лосицы Плюсского района. Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия охраняемая территория поделена на две зоны: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) и зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)", — отмечается в сообщении.

Перечень запретов для ЗРЗ включает строительство объектов капитального строительства промышленного и коммунально-складского назначения, строительство жилых зданий, нарушающих характер сельской застройки, размещение рекламных конструкций крупного формата и возведение по красным линиям улиц и по границам земельных участков сплошных ограждений.

В зоне охраняемого природного ландшафта запрещается строительство капитальных и временных объектов жилого, общественного, коммунально-складского и промышленного назначения, включая инфраструктуру водного транспорта и сельскохозяйственное производство.

Не допускается изменение визуальных характеристик природного и исторического ландшафта, связанного с объектом культурного наследия и его территорией, а также нарушение исторически сложившегося гидрологического режима территории, в том числе, нарушение береговых линий реки Плюссы. На этой территории запрещён отвод полевых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставление лесных участков в постоянное пользование или в аренду, распашка лугов, вырубка леса, выпас домашних животных, размещение охотхозяйств.

Проект зон охраны "Усадьбы писательницы М.В.Алтаевой-Ямщиковой" согласован министерством культуры РФ и одобрен органами местного самоуправления Плюсского района и Лядской волости.

Ал.Алтаев — литературный псевдоним писательницы Маргариты Ямщиковой (1872-1959 гг.), чья жизнь более 60 лет была связана с Псковской землей. Она не раз приезжала сюда в период с 1895 по 1958 годы.

В состав музея входят усадебный дом, построенный в первой половине XIX века и являющийся памятником архитектуры (дом принадлежал О.К. Гориневской), флигель, принадлежавший Ямщиковой, фрагменты парка бывшей усадьбы Лог.