Подготовку объектов туристического кластера в курортных зонах республики к зимнему горнолыжному сезону 2023-2024 годов обсудили на совещании в правительстве КЧР.

"Обозначена целесообразность усиления сил по оказанию скорой медицинской помощи на горнолыжных курортах региона не только в период новогодних и праздничных дней, но также на протяжении всего зимнего сезона 2023-2024 годов", — говорится в сообщении.

Также члены кабмина КЧР оценили готовность сил и спасательного оборудования, применяемого на курортах, а также дорожной техники, обслуживающей подъездные дороги к турзонам во время новогодних и праздничных дней.

На курортах Карачаево-Черкесии туристов принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Общий номерной фонд составляет около 12 тыс. мест. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью более 50 км.