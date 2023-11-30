Трагический инцидент произошел 14 июля этого года в парке экстремальных развлечений на отвесном скальном массиве Айские притесы. 34-летний турист разбился на аттракционе ZIP-LINE, спускаясь на высокой скорости по стальному тросу.

По версии следствия, старший инструктор знал, что произошла нештатная ситуация — запутались веревки для спуска с канат-троллея на металлическую лестницу, чтобы затем сойти на землю. По технике безопасности, до ее устранения нельзя было запускать следующего посетителя, однако мужчину все равно отправили на спуск.

"Приближаясь к финишной площадке, он отпустил руки от оборудования, оказался в горизонтальном положении и столкнулся с металлической лестницей. В результате мужчина получил смертельные травмы", — отмечается в сообщении.

В отношении сотрудника парка прокурором утверждено обвинительного заключения по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что погибший турист вместе с родственницей прибыл на Айские притесы из Пермского края. Он спускался вслед за женщиной, в конце спуска трос провис и мужчина на скорости влетел в ограждение.