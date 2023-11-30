"Официальный статус предлагается закрепить для 11 земельных участков общей площадью 102,9 гектара. Вид разрешенного использования — отдых (рекреация)", — говорится в сообщении.

Лесопарковый зеленый пояс в Суворове — 12-й в регионе. Ранее этот статус получили территории в Туле, Алексине, Узловой, Ефремове, Арсеньево, Плавске, Дубне, Куркино, Черни, Теплом и Заокске.

"На этих территориях запрещено любое строительство, кроме рекреационных объектов. Жители могут быть уверены, что здесь не появится никакая промышленная площадка", — приводятся в сообщении слова председателя комитета облдумы по вопросам собственности и земельным отношениям Юрия Моисеева.

Границы зон с особым статусом устанавливает орган исполнительной власти. Постановление облдумы будет направлено в правительство Тульской области, подчеркивается в сообщении.

Город Суворов расположен в 87 км от Тулы. Население составляет около 18 тыс. человек.