Законопроект предусматривает проведение такого эксперимента с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе.

Согласно законопроекту, все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.

Для попадания в реестр гостевой дом должен отвечать нескольким условиям. Так, его владелец должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства, либо он может быть зарегистрирован в другом жилье, если оно находится на том же участке, что и гостевой дом.

Также гостевой дом должен быть расположен на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, и состоять на кадастровом учете. В нем должно быть не больше 15 номеров для туристов, а площадь всех жилых помещений, расположенных на участке, должна быть не больше тысячи квадратных метров. Регионы смогут сами установить меньшую предельную площадь, предусматривает проект закона.

Авторами проекта закона стали заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач.

Соответствующая инициатива (409713-8) была внесена в Госдуму в июле 2023 года.

Правительство РФ поддержало проект закона о правовом регулировании работы гостевых домов и предложило расширить список регионов для проведения соответствующего эксперимента, сообщил ранее источник "Интерфакса".

Как следует из проекта официального отзыва кабмина, с которым ознакомилось агентство, правительство предлагает в перечень субъектов РФ, на территории которых осуществляется реализация эксперимента, включить Республику Алтай, Республику Дагестан и Алтайский край.

Кроме того, в кабмине считают, что "законопроект необходимо дополнить положениями, регламентирующими особенности проведения классификации гостевых домов, оценка соответствия которых будет осуществляться их владельцем".

Кроме того, законопроектом не урегулированы вопросы получения согласия собственников помещений, примыкающих к гостевому дому, для внесения сведений о таком доме в единый перечень, а также контроля за соблюдением обязанности собственников гостевых домов по включению сведений о таких домах в единый перечень, ответственности за неисполнение данной обязанности, отмечается в проекте отзыва.