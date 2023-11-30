«В программу добавлена возможность создания крупных инвестиционных проектов, в частности, круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. В целом эта мера поддержки позволит создать до 48 тысяч новых гостиничных номеров и обеспечит возможность развития новых точек притяжения», — говорится в сообщении ведомства.

По его прогнозу, реализация программы также позволит нарастить долю гостиничных проектов категории 3-4*.

Программа выдачи льготных кредитов для создания инфраструктуры в сфере туризма была запущена правительством в 2021 году и изначально распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов.