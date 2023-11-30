В корпусе Бенуа представили более 120 произведений художника. Это в том числе "Боярыня Морозова", "Переход Суворова через Альпы", "Покорение Сибири Ермаком", "Взятие снежного городка" и "Степан Разин". Примерно 40 работ предоставила Третьяковская галерея, также экспонатами поделились Красноярский художественный музей, музей-усадьба Сурикова, Московская духовная академия, галерея Ильи Глазунова и частные коллекционеры.
По словам Маниловой, на выставке впервые столь полно показали не только историческую живопись, но и религиозную, а также графическое наследие художника. Экспозицию дополняют предметы народного и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея: они помогут зрителю ощутить достоверность предметного и духовного мира, воплощенного в полотнах живописца.
Обрамляет выставку мультимедийная программа. Зрители смогут в том числе в подробностях увидеть процесс реставрации работ Сурикова и 3D-реконструкцию маршрута перехода Суворова через Альпы, а для детей создана игра по мотивам картины "Взятие снежного городка".
Манилова добавила, что впервые в рамках выставки в Русском музее открыт просветительский зал, где можно будет узнать о влиянии Сурикова на русскую художественную традицию и мировую культуру. Каждый день в течение всего экспонирования там будут реставраторы, методисты и другие специалисты музея, которые помогут посетителям понять художника.
По мнению директора Русского музея, большое внимание в просветительском зале привлечет генеалогическое древо Суриковых-Кончаловских-Михалковых. Его на время предоставил музею кинорежиссер Никита Михалков, который приходится художнику правнуком по материнской линии.
Манилова отметила, что подготовка выставки заняла полгода и велась "ударно".
"Было очень трудно и дорого. Для "Боярыни Морозовой", например, пришлось изготавливать специальные ящики для транспортировки из Москвы", — поделилась она.
Также к открытию выставки была завершена реставрация картины "Степан Разин", которая находится в собрании Русского музея.
Выставку можно увидеть до 13 мая следующего года.