Иммерсивные экскурсии — прогулочное шоу с полным погружением. Такой формат помогает посетителям по-новому открыть историю и узнать о героическом прошлом старинного русского городища, говорится в сообщении.

"Экскурсии будут включать в себя театрализованное представление и показ документального и игрового фильмов", — отмечает пресс-служба.

Экскурсии с активным участием зрителей — часть проекта "От подвига рязанцев к сильной Руси, к сильной России". Президентский грант на него выиграла автономная некоммерческая организация "Старая Рязань" в партнерстве с музеем-заповедником.

Также в рамках проекта будет открыты выставки — "Ангелы Старой Рязани" (в доме-мастерской Вадима Овсянникова, живопись, скульптуру и кованые изделия), "Российская империя" из фондов Государственного исторического музея и выставка "Стольный град Древней Руси — Рязань" (Рязанский музейный центр).

Старая Рязань (до 1778 года — Рязань) — один из крупнейших древнерусских городов XII-XIII веков, столица Великого Рязанского княжества. Город был уничтожен зимой 1237 года во время монгольского нашествия Батыя, а все его постройки, включая каменные храмы, разрушены.

Городище Старая Рязань охраняется государством как археологический заповедник и историко-ландшафтный памятник федерального значения. Структурно входит в комплекс Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Ежегодно на городских укреплениях проводятся археологические миссии и научные лагеря.