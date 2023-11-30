Как уточняется в сообщении, в столице Индонезии Джакарте прошло роад-шоу, в ходе которого для представителей более 120 турагентств были проведены презентации путешествий в Россию, а также организованы встречи с российскими туркомпаниями.

«В ходе бизнес-миссии состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании в сфере туризма между российским туроператором FUN&SUN и индонезийской торговой компанией PT Manna Indonesia Group и Inaris International Corp, в рамках которого туроператор будет принимать в России индонезийских туристов», — сообщает пресс-служба министерства.

Как пояснила порталу «Интерфакс-Туризм» руководитель отдела въездного туризма туроператора Екатерина Казьмина, в планах на 2024 год – привезти в Москву и Казань 2 тысячи туристов из Индонезии. Также в следующем году FUN&SUN планирует принимать туристов из Малайзии.

«Со стороны малайзийских партнеров мы также видим заинтересованность к путешествиям в Россию и смотрим на этот рынок как на один из потенциальных. Мы разработали программы туров с учетом особенностей и предпочтений индонезийских и малайзийских туристов, включив в экскурсионные туры посещение основных достопримечательностей нашей страны, мечетей и ресторанов халяльной кухни. Пакетные предложения подготовлены с учетом посещения сразу нескольких городов/регионов, что отлично вписывается в концепцию «Москва плюс»: Москва+Санкт-Петербург, Москва+Казань. Кроме того, расширили линейку туристических предложений — Северный Кавказ, Байкал, Мурманск», — рассказала руководитель отдела въездного туризма туроператора FUN&SUN Екатерина Казьмина.

По ее словам, индонезийские и малайзийские партнеры выразили заинтересованность в шопинг-поездках, особенно им интересны ювелирные изделия.

«В целом Россия как туристическое направление интересна для туристов из Юго-Восточной Азии, и мы надеемся, что 2024 год приблизит поток туристов к допандемийным показателям», — отметила Казьмина.

Она добавила, что в 2024 году туроператор FUN&SUN планирует провести ознакомительные туры для профессионалов туротрасли из стран Юго-Восточной Азии и других регионов, а также показать Россию иностранным СМИ и блогерам.

По итогам роад-шоу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев отметил, что Индонезия является одним из наиболее перспективных рынков с точки зрения увеличения как въездного, так и выездного туризма.

«Наши народы проявляют взаимный интерес к культуре обеих стран. В этом году Индонезия вошла в список стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Россию, что, безусловно, делает путешествия в нашу страну более доступными», — цитирует его пресс-служба Минэкономразвития.