Льгота на покупку путевки для санаторно-курортного лечения и оздоровление в пределах Пермского края продлена до конца 2024 года, говорится в сообщении.

Мерой поддержки могут воспользоваться работники сферы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физической культуры и спорта, молодежной политики и государственной ветеринарной службы.

Санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета предоставляется не более одного раза в течение трех лет при условии наличия медицинских показаний, стажа работы в государственном учреждении не менее трех лет, среднемесячной заработной платы в размере не более 50 тыс. рублей.

Также необходимо оплатить часть стоимости санаторно-курортной путевки (от 10% до 30% стоимости). Размер частичной оплаты устанавливается в зависимости от среднемесячной зарплаты.