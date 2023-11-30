По информации с сайта госзакупок, договор на строительство аэровокзального комплекса стоимостью 3,024 млрд рублей рассчитан до 31 января 2024 года. Таким образом, работы по завершению строительства продолжатся после истечения данного срока.

По словам гендиректора, в настоящее время закрыт тепловой контур терминала, завершен монтаж сетей, благоустроена привокзальная площадь. На декабрь запланировано завершение работ по фасаду, пусконаладка парковочного комплекса и телетрапов. На февраль и март 2024 года запланирована установка оборудования внутри терминала, завершение отделочных работ, пусконаладка и получение заключения о соответствии с последующим запуском нового терминала.

"Интерфаксу" Перфильев пояснил, что сроки ввода нового терминала были сдвинуты для уверенности в качестве работ.

"Те обязательства, которые имеет подрядчик, не изменились. И у нас была вилка: либо сейчас гнать (подгонять — ИФ) подрядчика в ущерб качеству и делать так, чтобы он свои обязательства выполнял (по срокам — ИФ), либо сделать все качественно. Приняли решение (что лучше — ИФ) все-таки дать это время, чем потом мы будем ходить в телетрапе, в котором будет капать вода или еще что-то", — сказал Перфильев.

Как сообщалось, проект нового терминала "Богашево" предусматривает строительство нового здания с двумя телетрапами. Новый терминал расположится рядом с действующим, а общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тыс. кв. м.

Заказчиком строительства выступило ООО "Аэропорт Томск", генподрядчиком — ООО "Холдинговая компания "Новолекс". Изначально стоимость контракта составляла 2,45 млрд рублей, однако в октябре 2023 года было подписано допсоглашение, которое предусматривало рост стоимости работ.

По итогам 2022 года аэропорт "Богашево" обслужил более 540 тыс. человек, что на 9% превысило показатель 2021 года.

Аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт "Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,9%) Романа Троценко и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 17 направлениям внутри страны, а также одной авиакомпанией по международному направлению.