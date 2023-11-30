По словам гендиректора, в настоящее время закрыт тепловой контур терминала, завершен монтаж сетей, благоустроена привокзальная площадь. На декабрь запланировано завершение работ по фасаду, пусконаладка парковочного комплекса и телетрапов. На февраль и март 2024 года запланирована установка оборудования внутри терминала, завершение отделочных работ, пусконаладка и получение заключения о соответствии с последующим запуском нового терминала.
"Интерфаксу" Перфильев пояснил, что сроки ввода нового терминала были сдвинуты для уверенности в качестве работ.
"Те обязательства, которые имеет подрядчик, не изменились. И у нас была вилка: либо сейчас гнать (подгонять — ИФ) подрядчика в ущерб качеству и делать так, чтобы он свои обязательства выполнял (по срокам — ИФ), либо сделать все качественно. Приняли решение (что лучше — ИФ) все-таки дать это время, чем потом мы будем ходить в телетрапе, в котором будет капать вода или еще что-то", — сказал Перфильев.
Как сообщалось, проект нового терминала "Богашево" предусматривает строительство нового здания с двумя телетрапами. Новый терминал расположится рядом с действующим, а общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тыс. кв. м.
Заказчиком строительства выступило ООО "Аэропорт Томск", генподрядчиком — ООО "Холдинговая компания "Новолекс". Изначально стоимость контракта составляла 2,45 млрд рублей, однако в октябре 2023 года было подписано допсоглашение, которое предусматривало рост стоимости работ.
По итогам 2022 года аэропорт "Богашево" обслужил более 540 тыс. человек, что на 9% превысило показатель 2021 года.
Аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт "Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,9%) Романа Троценко и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 17 направлениям внутри страны, а также одной авиакомпанией по международному направлению.