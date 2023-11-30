"Научно-технологический университет "Сириус" создает собственную научно-экологическую программу для туристов. В нее вошли 16 новых экотроп протяженностью более 30 километров, разработанных Международным центром в области экологии и вопросов изменения климата", — говорится в сообщении.

Маршруты экологических троп проходят через самые живописные места. В прибрежной зоне туристы могут увидеть реликтовые колхидские субтропические леса. Высоко в горах — альпийские луга, где большинство растений занесены в Красную книгу. На пути следования туристов планируют разместить стенды с информацией о работе ученых Университета "Сириус", QR-коды с описанием местной флоры и фауны. Жители и гости федеральной территории могут наблюдать за миграцией перелетных птиц, кольцевать их и узнавать интересные факты о жизни заповедной природы, путях миграции пернатых, местах их проживания.

"Вместе с научными исследованиями эксперты развивают и туристические проекты, чтобы как можно больше людей могли узнать об актуальных направлениях работы и разработках ученых", — отмечается в сообщении.

Международный центр в области экологии и вопросов изменения климата был создан в сентябре 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. В научном центре ведутся исследования, изучаются новые технологии в области экологии. Эти решения апробируются непосредственно на федеральной территории "Сириус".

Новую программу представили на III Конгрессе молодых ученых, который проходит на федеральной территории "Сириус" 28-30 ноября.