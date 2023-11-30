Закон расширяет перечень мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей. В частности, Томская область берет на себя оплату стоимости путевок, оплату стоимости проезда до места отдыха. Также появилась возможность получения компенсации за приобретенную путевку самостоятельно.

Как подчеркнула на заседании председатель облдумы Оксана Козловская, законопроект распространяется на детей всех ветеранов боевых действий из Томской области.

"Мы изучили опыт практически всех субъектов РФ, он очень разный. Именно поэтому существует поручение президента РФ правительству, которое говорит о необходимости унификации всех категорий и перечня льгот, применяющихся к ветеранам боевых действий", — сказала Козловская.

Общий объем расходов из областного бюджета на организацию отдыха детей участников боевых действий в 2024 году составит 50 млн рублей.