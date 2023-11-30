"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 1 декабря, в течение суток 2 и 3 декабря в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", — говорится в сообщении ведомства.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа ДТП и нарушения транспортного сообщения.

Предыдущие штормовые предупреждения объявлялись на территории полуострова на 25-27 и 28-29 ноября.

Вечером в воскресенье, 26 ноября, в Крыму начался сильнейший за всю историю метеонаблюдений шторм. Ураганный ветер в порывах достигал 40 м/с. Без света на пике стихии осталось около полумиллиона крымчан, об отсутствии водоснабжения из-за обесточивания насосных станций сообщали руководители нескольких муниципальных образований. В МЧС сообщили, что больше всего пострадали Евпатория, город Саки и Сакский район на западе Крыма.

Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в 10 муниципалитетах Крыма, пострадавших в результате шторма. Позже их число выросло до 15.