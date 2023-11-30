"29 ноября в службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора, в аэр. Шереметьево поступило донесение о пассажире с высокой температурой на борту самолета, следовавшего из Шри-Ланки. Незамедлительно в АИС "Периметр" была занесена информация о выявлении пассажира с повышенной температурой тела и принято решение о проведении санитарно-карантинных мероприятий на борту самолёта", — сообщили журналистам в пресс-службе управления.

Уточняется, что был установлен круг контактных лиц, проведен опрос пассажиров и членов экипажа, бесконтактная термометрия. "Жалоб на состояние здоровья нет, повышенной температуры тела среди остальных пассажиров и членов экипажа не выявлено. Пассажиру с повышенной температурой тела было предоставлено отдельное место полёта и туалет. По прибытию в Москву пассажир передан медикам, устанавливается причина заболевания", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время, проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, заключительная дезинфекция и дезинсекции воздушного судна, организовано медицинское наблюдение за членами экипажей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у одного из пассажиров рейса, прибывшего в Шереметьево из Шри-Ланки, якобы, наблюдались признаки лихорадки денге.

Лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.). Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.