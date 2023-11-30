Глава Магаданской области добавил, что в санатории отдельный корпус предназначен для круглогодичного отдыха и оздоровления детей.
Носов напомнил, что полпред президента РФ Юрий Трутнев в ноябре в ходе поездки в Магаданскую область поручил министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики проработать вопрос финансирования строительства линии электропередачи и подстанции "Талая".
Реализация проекта позволит присоединить к централизованной системе энергоснабжения поселок Талая. Разработана проектно-сметная документация для строительства ЛЭП и подстанции "Талая", получено положительное заключение государственной экспертизы.
"Очень важна линия электропередачи, представить себе открытие санатории на дизельгенерации невозможно", — добавил губернатор.
Бальнеологический курорт "Талая" расположен в Магаданской области в долине речки Талая, в 256 км от города Магадан и 30 км от поселка Талая Хасынского района, на склоне Колымского хребта. Комплекс ориентирован на пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы, болезнями суставов, желудочно-кишечного тракта.
Ранее сообщалось, что модернизация санатория должна завершиться в этом году.
После реновации курорт сможет увеличить число отдыхающих до 7 тыс. человек в год.