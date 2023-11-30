"Сроки, которые называет подрядчик, понимаю, что они сдвинулись с учетом сложности строительства на Колыме, но нам нужен май. Они нам его обещали. Май нужен для того, чтобы в летний сезон, это важно для детского оздоровительного отдыха, санаторий начал работу", — сказал Носов в четверг в ходе прямого эфира в официальных аккаунтах правительства области в соцсетях.

Глава Магаданской области добавил, что в санатории отдельный корпус предназначен для круглогодичного отдыха и оздоровления детей.

Носов напомнил, что полпред президента РФ Юрий Трутнев в ноябре в ходе поездки в Магаданскую область поручил министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики проработать вопрос финансирования строительства линии электропередачи и подстанции "Талая".

Реализация проекта позволит присоединить к централизованной системе энергоснабжения поселок Талая. Разработана проектно-сметная документация для строительства ЛЭП и подстанции "Талая", получено положительное заключение государственной экспертизы.

"Очень важна линия электропередачи, представить себе открытие санатории на дизельгенерации невозможно", — добавил губернатор.

Бальнеологический курорт "Талая" расположен в Магаданской области в долине речки Талая, в 256 км от города Магадан и 30 км от поселка Талая Хасынского района, на склоне Колымского хребта. Комплекс ориентирован на пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы, болезнями суставов, желудочно-кишечного тракта.

Ранее сообщалось, что модернизация санатория должна завершиться в этом году.

После реновации курорт сможет увеличить число отдыхающих до 7 тыс. человек в год.