Соответствующее распоряжение ведомства опубликовано на сайте подмосковного правительства в среду.

"В целях сохранения территориальной целостности и неизменности облика объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Татищева I половина XVIII века", расположенного по адресу: Солнечногорск, деревня Болдино, утвердить границу территории объекта культурного наследия федерального значения, режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения", — говорится в документе.

Объект охраны включает главный дом, флигель, парк с прудом и служебный корпус.

Документом запрещается любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных исторических построек, хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика усадьбы.

Василий Татищев — государственный деятель Петровской эпохи, основатель Екатеринбурга, Перми, Ставрополя-на-Волге (ныне — Тольятти). Последние годы жизни провел в усадьбе "Болдино" под Солнечногорском, где и был предан земле.

Усадьба в Болдино была построена в середине XVIII в. Сначала был возведен деревянный особняк, к концу века появились каменные строения.