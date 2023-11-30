"По предварительной информации, из 11 опознанных тел один гражданин Узбекистана, двое граждан России. Остальные, предположительно, граждане Казахстана", — сказал собеседник агентства.

"Тела остальных погибших еще на опознании", — отметил он.

Рано утром в четверг в хостеле в Алматы произошел пожар, в ходе тушения которого были обнаружены мертвыми 13 человек. По предварительным данным, они отравились угарным газом. В хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59. В больницу за медпомощью обратились четыре человека, среди них одна иностранка — студентка из Индии.