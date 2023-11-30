"Как только узнали о случившемся, сразу приняли решение помочь. Вышли с ними на связь и заявили о своих намерениях", — приводятся в сообщении слова руководителя службы формирования экспозиций и учёта гидробионтов Приморского океанариума Андрея Телегина.

Он отметил, что сейчас в севастопольском аквариуме-музее идет ремонт. Гидробионтов из приморского резерва, по его словам, готовы передать по первой просьбе. Однако такая поддержка понадобится уже после того, как все разрушенные после разгула стихии помещения будут восстановлены.

В пресс-службе Приморского океанариума "Интерфаксу" сообщили, что пока не определено, какие именно гидробионты могут понадобиться Севастопольскому Аквариуму-музею. Кроме того, их перевозка из-за дальних расстояний будет сопряжена с большим количеством трудностей. Однако поддержку севастопольским коллегам также готовы оказать и другие учреждения, например, "Москвариум".

Как сообщалось, более 500 морских животных Севастопольского морского Аквариума-музея погибли при затоплении одного из залов во время шторма. В учреждении затопило третий зал, а в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

Севастопольский морской Аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, является первым в Российской империи. Он был основан в 1897 году, находится на набережной в центре города.