"Там, где до сегодняшнего вечера работы (по восстановлению энергоснабжения — ИФ) не завершат, будет проведено служебное расследование в отношении руководителей муниципалитета и региональных отделений "Крымэнерго", — написал он в телеграм-канале.

Глава Крыма назвал первоочередной задачей обеспечение электроэнергией всех потребителей. "Поручил проверить все случаи жалоб граждан на бездействие властей и служб при организации данных работ, на качество выполнения ремонта электросетей и замечания по работе горячих линий", — добавил он.

Аксенов заявил, что главы администраций должны лично руководить работами на проблемных участках и мобилизовать все силы, перебрасывать на критические направления бригады из других муниципалитетов.

Он также потребовал активизации работ по восстановлению поврежденных и разрушенных кровель. "В ряде администраций до сих пор не справились с этой задачей. Погода не позволяет затягивать этот процесс", — написал Аксенов.

Накануне министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил журналистам, что за световой день удалось восстановить электроснабжение 41,6 тыс. потребителей, к вечеру без света оставались 9,3 тыс. человек.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в минувшее воскресенье. В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. Один человек погиб, есть пострадавшие. Власти ввели в 15 муниципалитетах режим ЧС. Предварительно ущерб оценивается в 1,35 млрд рублей.

Сообщалось, что всего из-за шторма около полумиллиона жителей полуострова оставались без света. Глава Крыма заявлял, что полностью восстановить электроснабжение планируется к вечеру вторника, однако в ночь на среду регион накрыл новый шторм.