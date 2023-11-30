"В 2023 году загрузка санаториев составила более 95%, заполняемость гостиниц достигла 80%. В прошлом году за аналогичный промежуток здравницы Кисловодска были заполнены на 82%, гостиницы — на 69%. Всего за 10 месяцев этого года в городе-курорте в коллективных средствах размещения отдохнули около 377 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на период новогодних праздников номерной фонд в отелях и гостиницах Кисловодска загружен на 100%. "Так было только во времена советской распределительной системы выдачи путёвок. Частный сектор с января текущего года тоже заполнен более чем на 90%. Это говорит о том, что к нам на курорт приезжает всё больше людей не только поправить здоровье, но и посетить культурные, спортивные, гастрономические и иные мероприятия", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.