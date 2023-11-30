«Спрос на новогодние каникулы в Беларуси у россиян заметно вырос. Расширилась и география. Это уже не только Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, но и, например, Екатеринбург. Новогодние туры у нас распроданы на 80%, и новых программ не выставляем, так как может уже не хватить мест в отелях», — рассказала директор витебского туроператора «Илва» Лариса Петровская.

По ее словам, большой популярностью традиционно пользуется новогодний тур «В гости к Деду Морозу». Растет спрос на Могилевскую область благодаря открытию дворцов в Жиличах и Кричеве.

Директор компании «Могилевоблтурист» Елена Карпенко подтвердила, что россияне активно интересуются новогодними программами, в том числе в агроусадьбах. В основном, это жители Смоленска, Брянска, но также и Москвы.

По словам Петровской, растет корпоративный спрос: едут крупные предприятия – сотрудники «Газпрома», «Росатома», которых интересуют отели 4-5* со spa-зонами, хорошим рестораном, вип-обслуживанием.

О хорошем спросе на российском рынке сообщают и белорусские отели. По словам начальника отдела маркетинга и продаж отеля Hermitage в Бресте Татьяны Зайцевой, спрос очень высокий на все даты до 8 января. Гостей ждут из России, в основном, Москвы и Санкт-Петербурга, а также Минска.

Санаторий «Ружанский» в Брестской области полностью загружен с 30 декабря по 2 января. По словам начальника управления реализации Галины Смирновой, 40-50% гостей в новогодние праздники – россияне.

В сети минских отелей «Виктория», в которую входят пять гостиниц, на новогодние праздники также ждут большое количество россиян.

«Туристы из России начинают бронировать номера с лета, но пик приходится на октябрь. Если в прошлом году в декабре еще были свободные одноместные номера, то в этом уже разбираются и их. Россияне предпочитают отдыхать все большие праздники, вплоть до 8 января», — сообщил представитель сети Вячеслав Зайцев.

В минском отеле Willing 80-90% гостей – россияне, практически из всех регионов страны, сообщила замдиректора по развитию Наталья Новик.

В целом, по словам белорусских экспертов, новогодние праздники – отражение общей тенденции к увеличению турпотока из России.

«Запросы сейчас есть вплоть до майских праздников. Россияне проявляют большой интерес к Беларуси. Они рассматривают ее как внутреннее туристическое направление, однако отличия в обычаях, традициях, менталитете и архитектуре делают для них Беларусь уникальным и интересным местом для посещения», — сообщила директор «Илва Тур».