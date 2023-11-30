"В 2030 году планируем достигнуть миллиона. Это консервативная цель, она не с потолка взята, средний рост (по году — ИФ) — 8%. Ставим себе задачу наладить авиационное сообщение с каждым городом-миллионником с досягаемостью 3 тыс. км. Восток у нас не затронут, активно над этим работаем. Не хватает провозных емкостей на рынке, но это не оправдание. Двигаемся, цель свою достигнем", — сказал он.

В 2023 году пассажиропоток аэропорта, согласно прогнозу, вырастет до 599 тыс. человек (рост на 11% относительно уровня 2022 года), в 2024 году — еще на 14% к показателю 2023 года.

Причем если в 2023 году по международным направлениям будет перевезено только 4 тыс. пассажиров (открыты полеты в Таиланд), то в 2030 году предполагается перевезти уже 74 тыс. пассажиров по пяти международным направлениям. Все эти направления откроются, как ожидается, уже в следующем году, отметил Перфильев.

В частности, ведутся переговоры об открытии рейсов в Китай (Санья), расширении программы с Таиландом (помимо Пхукета добавится также Паттайя), эти направления будут открыты осенью. Полеты в Турцию (Анталья) предполагается начать в июне 2024 года.

"Что касается Шарм-эль-Шейха, то те конфузы, которые случаются с нашими авиакомпаниями в Египте, нивелируют наши попытки. Это одно из пяти направлений, которое под вопросом", — отметил гендиректор.

Перфильев также добавил, что авиакомпания Smartavia возобновит полеты в Москву с конца декабря, она временно приостановила их из-за ремонта судов.

Как сообщалось, по итогам 2022 года томский аэропорт "Богашево" обслужил более 540 тыс. человек, что на 9% превысило показатель 2021 года.

Томским аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт "Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,9%) Романа Троценко и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 17 направлениям внутри страны, а также одной авиакомпанией по международному направлению.