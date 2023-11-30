В течение трех дней участники форума намерены изучить успешные практики в этой сфере от культурно-исторического до научного-популярного туризма и сформировать новые предложения.

"Убежден, что форум станет ежегодной площадкой для обсуждения лучших практик развития этого направления", — цитирует пресс-служба главу комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

Среди участников заявлены представители региональных и федеральных органов власти, туристических информационных, образовательных центров, музеев, НКО из разных регионов России, а также эксперты из Китая и Белоруссии.

Организаторами форума выступили комитет по развитию туризма и городское туристско-информационное бюро Петербурга при поддержке Национальной ассоциации информационно-туристских организаций.