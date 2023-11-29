«Генеральное консульство России в Анталье установило контакт с местными правоохранительными органами. Полиция подтвердила факт убийства гражданок России – женщины, 1981 года рождения и ее дочери, 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении дипмиссии.

По данным Генконсульства, подозреваемым является бывший супруг убитой россиянки, который, по предварительным данным, вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции.

«Генконсульство России в Анталье в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тел россиянок на родину», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в районе курортного поселка Ичмелер в курортном регионе Бодрума на горном склоне были найдены тела женщины и девочки, завернутые в простыню.