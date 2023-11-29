За 10 месяцев показатель вырос на 16%, до 225,3 млрд пкм.

Пассажиропоток авиакомпаний в октябре увеличился почти на 8% г/г, до 8,9 млн человек. За 10 месяцев показатель вырос на 11%, до 90 млн человек, что соответствует данным, озвученным ранее руководством Минтранса. По итогам текущего года, согласно госпрограмме развития авиатранспорта РФ до 2030 года, будет перевезено 103 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2022 году.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.