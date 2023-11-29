"В 2023 году открыли движение по трём автомобильным мостам. В планах на ближайшие несколько лет — возвести ещё семь автомобильных и семь пешеходных мостов", — написал Собянин в своём телеграм-канале в среду.

В этом году текущий ремонт проведён на девяти сооружениях, капитальный — на двух, заменены деформированные швы на 34. Среди недавно отремонтированных — мост через Серебряно-Виноградный пруд на территории музея-усадьбы Измайлово ("Бауманский-1"). Кроме того, завершается капремонт Лихачeвского моста через реку Лихоборку в Головинском районе, добавил мэр.

"Сейчас реставрируем мост имени 1905 года. Часть работ уже завершена. Ещё предстоит заменить ограждения и привести в порядок исторические архитектурные элементы", — сообщил Собянин.

Мэр напомнил, что с 2012 года капитально отремонтированы 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки. В их числе памятники истории и культуры — Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

Кроме того, за 12 лет в городе построен 31 автомобильный мост.