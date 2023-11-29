"В ближайшие два дня снова ждем ухудшения погоды. Пляжи остаются закрытыми для посещения. Наготове специалисты и техника", — написал градоначальник.

Он отметил, что в Лазаревском районе продолжается восстановление участка железнодорожного полотна, повреждённого штормом.

"Уже установлено 20 тетраподов для защиты побережья от волн. Сегодня к месту работ доставили ещё 90. Сооружена насыпь. Сейчас строители готовят полотно под рельсы. Оказываем необходимую помощь техникой и материалами. Как только успокоится море, будут выполнены необходимые работы непосредственно вблизи уреза воды", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, большинство поездов дальнего следования уже введены в график, курсируют и электрички.

"При необходимости мы готовы вновь организовать автобусное сообщение с аэропортом", — заметил мэр Сочи.

Он также сообщил, что на ликвидации последствий непогоды увеличили группировку. Сегодня заняты 3,5 тысячи человек, задействовано 500 единиц техники.

"С пляжных территорий и набережных Сочи уже убрали около 100 тонн нанесённого стихией мусора. Завтра работы продолжим", — добавил Копайгородский.