"В 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируем привести в нормативное состояние свыше 100 км региональных дорог, продолжим устанавливать современное освещение и ремонтировать мостовые сооружения", — написал Коков в своем телеграм-канале по итогам совещания о ходе реализации нацпроектов.

Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что контрактация по объектам уже завершена. Это позволит приступить к работам уже в январе 2024 года.

По словам главы республики, в предстоящем году запланирован ремонт ряда важных дорожных объектов, в том числе участка в районе Чегемских водопадов.

"Также в первую очередь будут обустроены подъездные пути к строящимся социальным объектам, особенно это касается новых образовательных учреждений, которые примут детей в сентябре 2024 года", — отметил Коков.

В предстоящем году, по данным руководителя субъекта, на приведение в нормативное состояние дорог местного значения, из регионального дорожного фонда будет выделено около 500 млн рублей.

В текущем году в Кабардино-Балкарии в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали около 130 км автодорог. Работы затронули все муниципалитеты республики.