"На основании данных, полученных в результате анализа работы туристических объектов и средств размещения, Абхазию в 2023 г. посетило около 1 миллиона 300 человек. В средствах размещения отдохнуло порядка 300 тыс. человек, количество экскурсантов, согласно проданным билетам, составило 936 591 человек", — сказал Барциц.

Он добавил, что в прошлом году республику посетили около 1млн. 150 тыс. туристов.

По его данным, средняя продолжительность отдыха в Абхазия составляет 7-10 дней. Средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных учреждений в мае и сентябре составила 57%, в летние месяцы — 87%.

"Июнь в нынешнем году выдался дождливым и немного нас подвел в плане заполняемости, было меньше туристов, чем мы прогнозировали. Но в августе, сентябре и октябре ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, что позволило компенсировать недозагруженность объектов в начале лета", — рассказал Барциц.

Он сообщил, что в 2023 г. было введено в эксплуатацию 13 новых комфортабельных объектов размещения общей вместимостью порядка 4 500 койко-мест.

"Наибольшая загрузка мест размещения наблюдается в период с июня по сентябрь, при этом наиболее загруженными являются курорты Гагра, Пицунда и Новый Афон", — сказал замминистра.

По словам Барцица, количество койко-мест в 2023 году было увеличено и превысило показатели советских лет.

" Во времена СССР в республике было всего 44 тысяч койко-мест, в нынешнем году в республике количество койко-мест составило 46 972, а количество объектов размещения составляет 1052 объекта", — отметил он.

По его словам, в период высокого туристического сезона в работу в сфере туризма было вовлечено около 26 тыс. человек. Объем налоговых платежей в сфере туризма составил 742 млн. 862 тыс. рублей.

По его словам, средние цены на проживание в объектах размещения Абхазии в 2023 г. составили: квартиры — от 3 тыс. руб., гостевые комнаты — от 1,5 тыс. руб. с человека, пансионат с питанием — от 2,7 тыс. руб. с человека. "Цены зависят от сезона, удаленности от моря, наличия удобств. Исходя из данных мониторинга сотрудников Минтуризма, турист за 7 дней пребывания в стране тратит на проживание, питание, экскурсию, сувениры и прочие расходы от 29 400 до 90 500 рублей", — сказал Барциц.

Он напомнил, что в июне из Сочи в Гагру был запущен электропоезд "Ласточка", который, по данным Минтуризма, до конца летнего сезона перевез из России в Абхазию около 48 тыс. пассажиров.

Также прошедшим летом из Сочи в Абхазию были запущены морские туры на лайнере "Князь Владимир". "За время навигации в августе и сентябре круизными рейсами воспользовались 1034 туриста", — добавил Барциц.