По данным следствия, директор детского оздоровительного лагеря "Радуга" поместила в специальную комнату-карцер восьмерых несовершеннолетних воспитанников лагеря, прибывших по путевкам из детского дома Архангельской области.

Женщина также обвиняется "в систематическом нанесении семерым воспитанникам лагеря побоев и в совершении в отношении них иных насильственных действий в период с июля по август 2018 года".

"За период предварительного расследования мера пресечения в отношении обвиняемой неоднократно изменялась, она дважды была задержана", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о назначении уголовного дела к рассмотрению.