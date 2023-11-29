"В прошлые выходные насчитал 11 штук (включая четырех лебедей, обитающих на Белом озере постоянно — ИФ). Вполне возможно, если будет достаточно незамерзшей воды, все они останутся зимовать", — сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

Панкратов отметил, что "залетные" птицы с посетителями смелее, чем "местные" пернатые: последние сторонятся людей.

"Я видел, как дикие лебеди вышли прямо на дорожку и стали требовать, чтобы их покормили", — поделился директор музея.

По его словам, Белое озеро постепенно покрывается льдом — причем так, что пернатые оказываются все ближе к людям. Зимовка обычно проходит у Карпина моста, где есть участок, никогда не замерзающий из-за подземных источников.

"Такое количество птиц производит колоссальное впечатление — особенно, когда они плавают у острова Любви", — отметил Панкратов.

Как сообщалось в июле, на Белом озере поселили две пары лебедей из питомника. Одну назвали Амур и Психея, вторую — Кай и Герда. Их привезли вместо лебедя Георгия, переехавшего в Охта Парк после смерти возлюбленной Айседоры от травм, полученных во время спаривания.