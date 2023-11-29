Без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 38,4 млрд руб. против 25,1 млрд руб. скорректированной прибыли годом ранее.

EBITDA выросла на 65%, составив более 108 млрд руб., консолидированная выручка — на 41%, до 189 млрд руб.

За 9 месяцев этого года "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на курсовой эффект прибыль составила 18,3 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года.