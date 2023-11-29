«Конкурс был по-настоящему международным, в нем участвовали 11 стран. И уровень работ финалистов нас впечатлил. Нет сомнений, что все идеи, предложенные финалистами – это очень проработанные идеи с точки зрения экологического, исторического, культурного наследия», — сказал по итогам финального заседания жюри конкурса вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко напомнил, что цель проекта – создать возможности для круглогодичного отдыха дополнительно 10 млн туристов на морских курортах России к 2030 году.

«Мы поздравляем победителя – им оказался консорциум под руководством компании «Творческие технологии», который предложил наиболее интересный проект. Но, учитывая то, что, по условиям конкурса, предложения финалистов отчуждаются в пользу корпорации «Туризм.РФ», идеи других участников и финалистов также будут использованы. Отдельно хотел бы поздравить молодых участников – «Студию 5». Эта творческая группа показала очень интересную работу, которая практически не уступала мэтрам архитектуры и планирования мирового уровня», — добавил вице-премьер.

Как подчеркнул гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, по итогам конкурса получено множество оригинальных градостроительных, планировочных и архитектурных решений.

«Эти решения касаются и логистической транспортной схемы, когда туристам будет комфортно и безопасно находиться на этой территории, особенно детям. И экологические решения – до 70% территории отдается под парки, прогулочные зоны, зоны озеленения. И другие решения, которые позволят создать семейный круглогодичный курорт Анапа», — сказал он.

Суханов также подчеркнул, что опыт и предложения всех участников будут использованы в работе надо реализацией проекта.

«Уверен, что все они будут работать с нами над завершением мастер-плана, который будет готов в первом полугодии 2024 года, после чего представлен правительственной комиссии на утверждение. После этого будут сформированы инвестиционные лоты и через открытый конкурс приглашены инвесторы на реализацию этого мегапроекта», — добавил гендиректор «Туризм.РФ».

По словам представителя консорциума под лидерством компании «Творческие технологии» Вартана Аветова, в его проекте акцент был сделан на круглогодичность курорта.

«Наш проект – это проект создания нового типа курорта в России. Мы стремились в своей работе сделать проект, который обеспечит круглогодичность и интерес всех целевых аудиторий, которые приезжают на черноморское побережье. Да, в Анапе есть море, лиман, фрукты и все остальное, но нужно было сделать это круглогодичным, поэтому центральное парковое пространство является нашей ключевой территорией. В него мы включили много объектов – от зеленого парка, тематического парка «Инновационная Россия», этноисторического парка «Старый город» до парка «15 морей России», включающего крытый и открытый аквакомплексы, термы», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба «Туризм.РФ», в финале конкурса рассматривались предложения трех претендентов – консорциумов под лидерством архитектурного бюро «Студия 44»», Института «Мосинжпроект»», компании «Творческие технологии» и специального участника конкурса – студенческого объединения «Студия 5»

«Среди ключевых критериев оценки были релевантность и соответствие представленных проектов конкурсным задачам, а также глубина и степень их проработки. Предложения победителя станут основой для создания внешнего облика будущего города-курорта «Новая Анапа», — говорится в сообщении.

Всего по итогам приема заявок на конкурс в категории «Профессиональный участник» было подано 50 заявок (от 19 индивидуальных претендентов и 31 консорциума). К участию в конкурсе были допущены 149 компаний из 34 городов и 11 стран, включая Россию, Германию, Данию, Египет, Ирак, Испанию, Мексику, Португалию, Турцию, Саудовскую Аравию и США. В категории «Специальный участник» было подано 11 заявок от 69 конкурсантов из 18 городов и 11 высших учебных заведений России.

Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» создаётся на территории Краснодарского края, в районе станицы Благовещенской, в 25 км от города Анапы. Общая предполагаемая площадь территории проекта – 1806 га. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит от 15 до 25 тыс. номеров.