По данным ведомства, вопрос о включении регионов в экспериментальный правовой режим рассматривался на втором федеральном форуме "Цифровой алмаз" в Якутске.

В эксперименте планируют принять участие четыре региона — Челябинская, Новосибирская, Кемеровская области и Республика Саха (Якутия).

Речь идет о том, что охотники смогут оформить и получить разрешение в цифровом формате, не посещая соответствующие госучреждения.

Таким же образом планируется оформлять отчетность о том, сколько они сумели добыть из разрешенных ресурсов за охотничий сезон.

В министерстве считают, что новая услуга поможет значительно сэкономить время и сделать получение разрешений для охоты более удобным для граждан.

Сроки начала эксперимента в ведомстве не уточнили.