По данным ведомства, вопрос о включении регионов в экспериментальный правовой режим рассматривался на втором федеральном форуме "Цифровой алмаз" в Якутске.
В эксперименте планируют принять участие четыре региона — Челябинская, Новосибирская, Кемеровская области и Республика Саха (Якутия).
Речь идет о том, что охотники смогут оформить и получить разрешение в цифровом формате, не посещая соответствующие госучреждения.
Таким же образом планируется оформлять отчетность о том, сколько они сумели добыть из разрешенных ресурсов за охотничий сезон.
В министерстве считают, что новая услуга поможет значительно сэкономить время и сделать получение разрешений для охоты более удобным для граждан.
Сроки начала эксперимента в ведомстве не уточнили.