В этом году фестиваль пройдет под девизом "Соучастие".

"Работа с посетителями с инвалидностью — неотъемлемая часть деятельности Государственного исторического музея и его филиала в Туле. ГИМ стремится к тому, чтобы история стала доступнее и ближе всем. Инклюзивный фестиваль "Доступная история" — одна из форм работы с незрячими и слабовидящими, глухими и слабослышащими посетителями, людьми с особенностями интеллектуального развития", — говорится в сообщении.

Тема нынешнего фестиваля — соучастие людей с инвалидностью и без в разработке музейных программ. Таким образом музей способствует формированию среды, которая позволяет участвовать в социальной жизни, в том числе и культурных мероприятиях, людям с инвалидностью.

"Незрячие и слабовидящие волонтеры наряду с экскурсоводами филиала Исторического музея в Туле проведут для всех посетителей экскурсии по выставке "Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века". Также пройдут экскурсии с переводом на русский жестовый язык", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в программе предусмотрены мастер-классы и лекции для детей и взрослых.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок.