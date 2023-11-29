По данным ведомства, 30,7% посетителей прибыли из России, 17,9% — Турции, 7,7% — Ирана, 5,1% — Индии, 4,8% — Грузии, 4,1% — Саудовской Аравии, 2,8% — Казахстана, 2,5% — Пакистана, 1,9% — ОАЭ, 1,8% — Узбекистана, 1,6% — Израиля, по 1,5% — Кувейта и Украины, 1,4% — Беларуси, по 1,2% — Туркменистана и Китая, 1,1% — Великобритании, 11,2% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 69,9% — мужчины, 30,1% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 49,6% — до 692,6 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) — на 41,9% — до 89,6 тыс. человек, из стран Персидского залива — снизился на 7,4% — до 284,7 тыс. человек.

72,1% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 26,6% — железнодорожным и автомобильным, 1,3% — морским транспортом.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-октябре текущего года увеличилось на 27,1% — до 1 млн 545,2 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию — на 31,6%, в Турцию — на 20,7%, в Иран уменьшилось на 13,9%.

В целом, 44,3% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 21,3% — Россию, 9% — Грузию, 7,5% — Иран и 17,9% — в другие страны. 65,2% уехавших составили мужчины и 34,8% — женщины.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек.