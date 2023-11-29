"Около 500 тыс. (пришли — ИФ) с начала года. Если с посетителями парка, то цифра будет тысяч на 200 больше. (...) По сравнению с пошлым годом прирост составляет примерно 12%", — сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

Дворцовый парк с начала сезона в мае до его окончания в ноябре посетили примерно 260 тыс. человек. За этот период жители Гатчины приобрели 14,5 тыс. абонементов на бесплатный проход, добавил Панкратов.

Сезон 2023 года был первым, когда вход в Дворцовый парк сделали платным в постоянном режиме. Поскольку парк является транзитным и позволяет попасть из одной части Гатчины в другую, для местных жителей и владельцев недвижимости в городе организовали систему пропуска по абонементам с неограниченным количеством посещений.

Подводя предварительные итоги года, Панкратов отметил большой интерес гостей к выставкам музея. Одна из таких — "Октябрь 1917-го. Место силы — Гатчина". Экспозиция была организована совместно с Музеем политической истории России и посвящена событиям второго этапа революции 1917 года — попытке организовать вооруженное сопротивление новой власти в южных пригородах Петрограда.

Также Гатчинский музей провел несколько крупных фестивалей и праздников, в числе которых "Русский рок в Гатчине", "Джазовые выходные" и "Ночь света". В следующем году учреждение планирует организовать эти же мероприятия, а также возобновить проведение ежегодного фестиваля "Ночь музыки".

Директор музея надеется, что вернуться к нему удастся, как и к традиции полуденных выстрелов в Приоратском дворце. Увидеть действо можно по воскресеньям. Залпы проводят из старинной пушки, копии орудия XVIII века.

"Мне кажется, это привлекло серьезное внимание. Люди поехали смотреть на выстрел — прирост посетителей в Приорате серьезно чувствуется", — поделился Панкратов.

Кроме того, в текущем году Гатчинский музей активно занимался реставрационными работами. Так, к примеру, во многом завершено восстановление Арсенального каре. Практически готова Китайская галерея, которая занимает почти весь второй этаж каре, впереди ее музеефикация. По словам Панкратова, этот процесс будет долгим, так как есть дефицит предметов.

В работе находятся т.н. "залы за галереями" и комнаты Павла I в Гатчинском дворце (последние никогда не реставрировались). К настоящему моменту в помещениях императора готовы потолки и почти вся архитектура, работы планируется завершить в следующем году.

Значительный шаг сделан в реставрации парковых павильонов.

"Дело двинулось настолько быстро, что мы уже фактически полностью отреставрировали павильон Орла. Он буквально днями предстанет перед посетителями в своем чудесном первозданном виде", — отметил Панкратов.

Продолжается восстановление Горбатого моста, террасы-пристани, двора Кухонного каре.

Помимо реставрации, в этом году сотрудники музея занимались благоустройством двора Приоратского дворца: там появились цветники, мелкая архитектура и скамейки.