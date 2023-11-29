"На сегодняшний день в Подмосковье доступно 74 объекта, работающих в этом формате — количество предложений по сравнению с прошлым годом выросло на 80%", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В прошлом году на территории области их было порядка 40.

Министерство отмечает, что на текущий момент в регионе работают 19 предприятий, которые выпускают модульные объекты для таких объектов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на развитие глэмпингов Московская область направит более 170 млн рублей.