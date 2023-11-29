"В соответствии с предупреждением синоптиков с вечера 29 ноября до утра 30 ноября на территории Сочи прогнозируется усиление юго-восточного ветра. Порывы могут составлять 15-18 м/с. Утром и днем 30 ноября возможен сильный дождь, местами гроза", — говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме.

"Жителям и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", — отмечается в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.